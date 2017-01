Liverpooli jalgpalliklubi peatreener ei süüdistanud kaotuses esiliigaklubile Wolverhamptonile mängijaid, vaid võttis süü enda kanda.

"Tunnen end selles esituses vastutavana, sest me võinuks paremini mängida. Ma ei tunne, et mängijad mind alt oleks vedanud. Mina olen vastutav, kuna valisin treeningute põhjal sellise algkoosseisu," ütles Klopp, kui Liverpooli oli FA Cupi neljandas ringis saanud 1:2 kaotuse.

"Me võime igale kaotusele põhjendusi otsida, aga ma ei ole kindel, et see mõttekas on. Ma pole kunagi kriitikaga liiga karm ega lasku emotsioonidesse. Kui me mängu uuesti vaatame, oskame selle kohta rohkemat öelda."

Kloppilt küsiti, kas viimased kolm kaotust kolmes erinevas võistlussarjas tähendavad, et ta meeskond pole piisavalt konkurentsivõimeline. Sakslase sõnul pole praegu selle arutamiseks hea aeg.

Jaanuarikuise üleminekuakna jooksul meeskonna tugevdamata jätmist põhjendas ta sõnadega: "Asi pole tahtmises, vaid me pole lihtsalt leidnud õigeid mängijaid."

Kahest karikasarjast välja langenud Liverpool kohtub teisipäeval Premier League'is liider Chelseaga. Kaotus kukutaks Liverpooli esinelikust välja.