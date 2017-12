VIDEO | Jürgen Klopp sattus Sky Sportsi reporteriga sõnasõtta. "Intervjuu on läbi - tahan rääkida kellegagi, kes saab jalgpallist aru!"

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp oli pärast eilset 1:1 viiki Evertoniga mõistagi pettunud ning süüdistas punktikaotuses kohtunikku, kes määras Evertoni kasuks vastuolulise penalti, mille Wayne Rooney realiseeris.

Mängujärgses intervjuus Sky Sportsile oli Klopp erutatud ning sattus teda usutlenud reporteriga koguni väikesesse sõnasõtta.

"Kas sinu meelest oli see penalti tõesti penalti?" põrutas Klopp ajakirjanikule. Kui too vastas, et tema meelest oli see küll pehme, aga pigem tõesti penalti, tahtis sakslane intervjuud katkestada. "Sel juhul palun vabandust, aga see intervjuu on lõppenud. Ma tahaksin rääkida inimesega, kes jalgpallist aru saab."

Hoolimata Kloppi üritusest läks intervjuu veel edasi ning lõppes igati viisakalt - Liverpooli peatreener vabandas oma terava väljaütlemise pärast ning lahku mindi sõpradena.