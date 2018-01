VIDEO | Jürgen Klopp: saime selle, mida väärisime

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp oli eilse üllatuskaotuse järel Premier League'i viimasele meeskonnale Swanseale püha viha täis ning väljendas oma pahameelt ka pressikonverentsil.

Ragnar Klavan vaatas varumeestepingilt, kuidas Swansea 40. minuti väravast tema tööandja auti lükkab. Esimest korda tõmbas Premier League'i mängus Liverpooli särgi selga hollandlasest keskkaitsja Virgil van Dijk, tema kõrval võttis koha sisse Joel Matip.

"Ma ei ole rahul. Rohkem valmistab tuska esitus kui tulemus ise. Me polnud täna piisavalt head, eriti esimesel poolajal. Me ei mänginud nii, nagu me tahaksime mängida," rääkis Klopp.

"Me ei hoidnud positsioone nii, et me võiksime sellega vastasele probleeme tekitada. Ning siis me ilmselgelt andsime neile võimaluse skoorida. See on täpselt selline olukord, mida Swansea vajab. Aga me ei tulnud siis Swanseat aitama. Me tulime siia võitma ning seetõttu polnud esimese poolaja esitus ligilähedanegi sellele, mis ta peaks olema."

"Ma ei oodanud, et me täna oma parimat jalgpalli mängiks, aga sellise mängu võitmiseks tuleb teha õigeid asju õigel hetkel. Ma tundsin, et me ei vääri võitu. Me võinuksime viimasel sekundil värava lüüa - olukord oli hea, kuid lõppes meie jaoks õnnetult. Punkti saamine poleks meie mängu karvavõrdki paremaks teinud."

Liverpool jätkab tabelis 47 punktiga neljandal kohal. Swanseal on viimasena koos 20 punkti.