Liverpooli peatreener Jürgen Klopp keeldus 0:0 viiki neljanda liiga klubi Plymouthiga kirjutamast noore ja kogenematu koosseisu arvele.

Klavan ja mitmed teised viimastel nädalatel suurt koormust saanud põhimängijad jälgisid täna pingilt, kuidas Liverpooli rekordiliselt noor koosseis - kunagi varem pole klubi algrivistuse keskmine vanus olnud nii väike kui 21 aastat ja 296 päeva - karikasarja kolmandas ringis League Two klubile väravat lüüa ei suutnud, kuigi pealelööke tehti 28 nelja vastu ning pallivaldamisprotsent oli 77% - 23%.

"Ma ei arva, et koosseisuvalik oli vale, aga te võite seda niimoodi võtta, kui tahate. Ma valin alati koosseisu, kes oleks võimeline võitma," ütles Klopp pressikonverentsil.

"Me üritasime, aga jalgpall juba kord on selline. Pidanuksime tegema paremaid otsuseid. Jalgpallis on suurim väljakutse sügaval kaitses mängiv vastane. Kogu Plymouth - ma ei tea, kui suur Plymouth on - seisis karistusalas."