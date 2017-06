VIDEO | Jalgpalliklubi teatas uue peatreeneri palkamisest väga huvitaval kombel

Inglismaa kõrgliiga meeskond Crystal Palace on sõlminud lepingu uue peatreeneri Frank de Boeriga ning uudist teatati humoorika klipiga, mille idee tuli hoopis Vatikanist.

Nimelt postitas Palace sotsiaalmeediasse video, kus valget suitsu puhub kohaliku kiirtoidurestorani korstnast välja. Kuigi ametlik pressikonverents, kus esitletakse de Boeri, toimub alles täna pärastlõunal, siis uudistes räägiti uuest treenerist juba eelmine nädal. Ka endise Ajaxi treeneri vend Ronald on kinnitanud kuulujutte: "Frank on väga põnevil. Premier League on maailma suurim liiga ja kõik jälgivad seda. Ma ootan põnevusega, et näha kuidas tal seal läheb."

Humoorika klipi inspiratsioon tuli aga Vatikanist, kus uue paavsti valimisest antakse märku valge suitsuga.

Kuid de Boer polnud sugugi esimene valik Palace'i treeneritoolile. Teisteks kandidaatideks olid ka Marco Silva, Christophe Galtier, Mauricio Pellegrino ja Sean Dyche.