VIDEO | Inglismaa jalgpallifännid on Arsenali värava järel segaduses: kas väravajoonetehnoloogiaga saab tõesti manipuleerida?

Kui mängu ajal näitas ekraanigraafika, et Pierre-Emerick Aubameyangi löök ületas väravajoone napimast napimalt, siis mängujärgses stuudios oli pall juba tunduvalt selgemalt üle joone.

"Olen alati arvanud, et väravajoonetehnoloogia on vajalik, aga kui täpne see ikkagi on? Mõlemad pildid pärinevad täna täpselt samast väravast. Kas sellega on võimalik manipuleerida, et pilt parasjagu olukorrale sobivam oleks?" küsib üks Twitteri kasutaja.

@SkySportsPL @Halley1Jason @MitchHalley @SamHalley_ always thought goal line technology was a must but how accurate is it ? Both these are for the same goal today . Can it be manipulated to suit ? @Arsenal @CPFC pic.twitter.com/OCLyG0qdEk