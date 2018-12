VIDEO | Igatseb vana pahmakat? Manchester Unitedi poolkaitsja tiris vastast inetult juustest

Sealjuures ajas Fellaini ise värskelt maha oma suure afrosoengu, mille abil ta oma karjääri jooksul kõvasti tuntust on kogunud.

Fellaini tegutsemine tõi mängu ajal ja järel sotsiaalmeedias mõistagi kaasa pahameeletormi, kuid paljud võtsid asja ka naljaga, Guendouzi nende hulgas. "Ma arvan, et siin oli mängus natuke kadedust. Võib-olla ei suuda ta leppida tõsiasjaga, et tal on nüüd lühikesed juuksed..." naljatas 19-aastane prantslane.

Belgia koondislase käitumine jäi silma ka endisele Saksamaa keskkaitsjale Robert Huthile, kes samuti kunagi juuste tirimisega vahele jäi - kusjuures tema tiris just nimelt Fellaini juukseid! "Olen teda hästi õpetanud," säutsus Huth.

Kohtumine lõppes 2:2 viigiga.