VIDEO: Geniaalne huumor: mis juhtub, kui Mourinho pakub küüti Wengerile ja Kloppile?

Sotsiaalmeedias levib kulutulena naljavideo, kus Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho pakub küüti Londoni Arsenali juhendajale Arsene Wengerile ja Liverpooli lootsile Jürgen Kloppile.

Lisaks humoristi suurepärasele jäljendamisoskusele on lühikesse klippi põimitud ka mitu teravat nalja, mis konkreetselt nimetatud meestele ja klubidele viitavad.

Mõned naljad eesti keelde tõlgituna:

*Klopp plaanib šoppama minna ning Mourinho paneb ta maha Southamptoni vutiklubi ees. Liverpool on teatavasti viimastel aastatel pea kõik Southamptoni paremad mängijad eesotsas Sadio Manega ära ostnud.

*Mourinho uurib, kuhu Wenger minna tahab. Prantslane ei oska aga vastata, mispeale Mourinho pilkab: "Kas sõidame siis mööda ringi, kuni sa otsusele jõuad?" Siinkohal naljatletakse Wengeri sisuliselt kõikumatust positsioonist Arsenalis, olgugi et soovitud tulemusi pole ammu näidatud.

*Lõpetuseks ütleb Mourinho auto üles. Portugallane on pettunud, sest maksis selle eest 90 miljonit. Sama palju läks Unitedile maksma teatavasti Paul Pogba, kes ei suutnud end esimesel hooajal parimast küljest näidata.

Vaata videot!