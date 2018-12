VIDEO | Endine Premier League'i kohtunik püüab oma karjääri üles ehitada Norra kuuendast liigast, vilistades kohtumisi, millel on 9 pealtvaatajat

Madley, kes vilistas Premier League'is kohtumisi 75 000 fänne mahutavatel staadionitel, alustas oma comebacki Oslos toimunud kuuenda liiga kohtumisel, kust pealtvaatajaid oli kokku üheksa.

"Publik koosnes põhimõtteliselt ühest mehest ja tema koerast," sõnas väljaandele The Sun üks pealtvaatajatest. "Selles liigas mängivad hobijalgpallurid, kes poleks kunagi osanud oodata, et puutuvad kokku Premier League'i kogemusega kohtunikuga. Mängutase oli halb ning oli kurb vaadata, kuidas seda vilistas kohtunik, kes on pidanud ohjeldama maailma parimaid mängijaid."

33-aastane Madley vallandati Inglismaa kõrgliiga poolt tänavu augustis pärast seda, kui Madley sattus skandaali, sest postitas enda sotsiaalmeedia kontolt pildi puudega mehest ning kommenteeris pildi juurde, et suudaks võita teda koolis spordipäeval võidujooksus.

Pärast vallandamist ning oma abielu lahutamist otsustas Madley kolida Norra, et oma karjäär ja elu uuesti üles ehitada. "Esimesed 20 minutit olid väga kummalised, kuid pärast hakkasin seda nautima," sõnas Madley pärast kohtumist. Ma ei saa öelda, et igatseksin tagasi Premier League'i."

"Ma armastan Norrat ning olen vaikselt kohalikku keelt selgeks saamas," kirjeldas Norras elamist Madley. "Siinsed inimesed on sõbralikud. See on minu jaoks uus algus."

"Ma ei eeldanud, et tulen siia ja saan kohe vilistada Norra kõrgliigas. Oleks olnud minust ülbe tulla siia ja nõuda vilistamist kõrgeimal tasemel, sest olen Premier League'i kohtunik. Jah, Premier League'i on prestiižikam, kuid kui ma vilet puhun, on väljakul ainult mina ja 22 mängijat. Ma ei ole kunagi vilistanud raha nimel. Ma ei kolinud Norra raha pärast, vaid selleks, et saaksin oma elus uue pöörde teha."