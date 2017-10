VIDEO | Coutinho lõi tõelise imevärava, kuid Liverpool kaotas taas punkte

Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel kaotas taas punkte FC Liverpool, kes viigistas võõrsil 1:1 Newcastle Unitediga.

Liverpool asus kohtumist juhtima 29. minutil, kui ilusa kauglöögi saatis väravasse Philippe Coutinho. Pikalt Liverpool siiski eduseisu nautida ei saanud, kuna 36. minutil tõi tabloole viigiseisu Joselu. Eesti koondise kapten Ragnar Klavan jälgis kohtumist vahetusmängijate pingilt.

Liverpool on turniiritabelis 12 punktiga nüüd 7. kohal. Liidriks on Manchester City 19 silmaga. 19 punkti on koos ka 2. positsioonil oleval Manchester Unitedil, kuid neil on kehvem väravate vahe.

Kolmas on Tottenham 14ga, neljas Londoni Chelsea 13ga, viies Londoni Arsenal 13ga ning kuues Burnley 12ga.

Enne mängu:

Nagu viimasel ajal tavaks saanud, pole ülearu põhjust Eesti koondise kaptenit väljakule oodata, kuid alati võib loota, et tiheda mängugraafiku tõttu annab Jürgen Klopp ühele põhikeskkaitsjatest - Dejan Lovrenile või Joel Matipile - puhkust.

Viimati pääses Klavan platsile 19. septembril liigakarikamängus Leicesteri vastu, tehes 0:2 kaotusmängus kaasa kogu kohtumise. Kolm päeva varem viigistati tema osalusel 1:1 Burnleyga. Viimast liigamängu Leicesteriga (3:2 võit) 23. septembril vaatas eestlane pingilt.

Kuuest mängust on Liverpool teeninud kolm võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse. 11 punkti annavad neile tabelis kuuenda koha. Newcastle on võitnud ja kaotanud kolm mängu - 9 punkti ja kaheksas positsioon.

Kodumeeskonda juhendab endine Liverpooli loots Rafael Benitez (2004-2010), kes võitis Inglise klubiga 2005. aastal Meistrite liiga ja järgmisel aastal Inglise FA Cupi.

Liverpooli tähtsaim täiendus võrreldes eelmise liigamänguga puudutab ründeliini. Nimelt on kolmemängulisest keelust vabanenud senegallane Sadio Mane, kes 9. septembril Manchester City väravavahi Claudio Bravo vigastamise eest punase kaardi ja liigalt pikema karistuse sai.

Newcastle'i ja Liverpooli kohtumises pole kunagi Premier League'i ajaloos väravateta viiki nähtud, seega lubab statistika, et igavat mängu me täna ei näe. Viimasest kuuest mängust Newcastle'i kodumurul on Liverpool võitnud vaid ühe. Daniel Sturridge on skoorinud kõigis kolmes mängus, kui ta St James Parkil algrivistusse on kuulunud.

Tänase mängupäeva avab kell 14 Arsenali ja Brightoni kohtumine. Kell 16.15 mängivad Everton ja Burnley.