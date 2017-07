VIDEO | Chelsea andis uue mängija soetamisest teada vahva Twitteri klipiga

Rüdiger käis täna Premier League'i valitseva meistri juures meditsiinilisel ülevaatusel ning allkirjastas seejärel kontrahti.

Inglise meedia kirjutas, et koos lisatasudega võib Rüdigeri üleminekusumma kasvada pea 40 miljoni euroni.

Chelsea andis sakslase soetamisest teada Twitteri vahendusel huvitava videoga, millel noor poiss küsib oma isalt, kas ta saaks Chelsea poest ostetud mängusärgile trükkida Rüdigeri nime. Müüa tõmbab esialgu nina krimpsu, kuid läheb siis taharuumi vaatama, kas poisi soovi oleks võimalik siiski täita.

Rüdiger on Saksamaa koondise eest saanud kirja 17 mängu. Lõppenud Maailmajagude karikaturniiril osales ta neljas mängus, sealhulgas ka finaalmatšis Tšiili vastu. AS Romas, kuhu ta siirdus algselt laenulepinguga Stuttgartist, veetis ta kaks hooaega.

Rüdiger täidab Chelseas vabaagendina Aston Villasse lahkunud John Terry koha. Teine keskkaitsja Nathan Ake müüdi juuni lõpus 22,6 miljoni euroga Bournemouthile.

Which name would you get on the back of your @nikefootball Chelsea home shirt today? 👀 #WeAreThePride pic.twitter.com/WKmYxd2x0K— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2017