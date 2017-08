VIDEO | Atletico avavärav jääb mängu parimaks valitud Ragnar Klavani hingele

Ragnar Klavan valiti eile Münchenis toimunud sõprusturniiril Liverpooli - Madridi Atletico finaali parimaks mängijaks, kuigi just tema selja tagant lipsas välja Atletico 1:0 juhtvärava löönud Keidi Bare.

Liverpool viigistas kohtumise 83. minutil Roberto Firmino penalstist, mille oli välja teeninud karistusalas kukutatud Divock Origi. Penaltiseerias realiseeris Atletico kõik viis lööki, Liverpoolil eksis kapten Jordan Henderson.

"Esimene Atletico värav oli minu viga. Ma magasin. Teisel poolajal tegi meeskond hea esituse," ütles Klavan pärast mängu.

"Hooaja ettevalmistus on olnud karm, aga see peabki raske olema. Oleme teinud häid mänge. Tänane oli okei, aga mitte kõige parem. Peame sellest omad järeldused tegema. Meil on enne hooaja algust veel üks treeningmäng. Tahame jätkata sealt, kus eelmisel hooajal pooleli jäime."