VIDEO: Arsenal lõpetas Manchester Unitedi pika kaotuseta seeria, esinelikuheitlus endiselt ülitihe

Premier League'i 36. vooru keskses kohtumises sai ülitähtsa võidu Arsenal, kes alistas koduplatsil Manchester Unitedi 2:0.

Mõlemad väravad löödi teise poolaja keskel väikese vahega: 54. minutil saatis rikošetiga kauglöögi väravasse Granit Xhaka, kolm minutit hiljem sahistas võrku endine Unitedi ründaja Danny Welbeck.

Euroopa liigale keskenduv United mängitas sealjuures mitmeid oma noormängijaid - esimest korda alustas Premier League'is põhirivistuses kaitsja Axel Tuanzebe, pingilt sai debüüdi kirja Scott McTominay.

Väravad:

Tabelis on seis esineliku ehk Meistrite liiga kohtade osas endiselt pinev, kuid suure tõenäosusega jäävad just United ja Arsenal nelja seast välja. Manchesteri klubil on aga võimalik Euroopa liiga võitmisega endale koht Meistrite liigas ikkagi välja võidelda.