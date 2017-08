VIDEO | Ajakirjanike süüdistatakse Chelsea mängu kohta valetamises

Nimelt kirjutasid paljud väljaanded, et klubi toetajad vilistasid mängijad välja peale kohtumise lõppu. Chelsea sai nimelt Burnley-lt šokk kaotuse 2:3, kuid fännide sõnul olid nende viha sihtmärgiks mängu kohtunikud.

Chelsea toetajate hulgas läks sotsiaalmeedias suureks sõneluseks, sest mõned väitsid, et nemad tõesti karjusid mängijate peale.

Vaata ise videost järgi, milline olukord staadionil valitses peale lõpuvilet!

"The Chelsea players were booed off the pitch at Full Time."



I beg to differ.



pic.twitter.com/CSsf9CILXZ