VIDEO | Äge võrdlus! Klavani tiimikaaslane on tänavu löönud kaks identset väravat

Liverpooli jalgpalliklubi suvine suurost Egiptuse koondise ründaja Mohamed Salah on näidanud end hooaja alguses väga heast küljest.

Ründaja ülesanne on lüüa väravaid ja seda Salah teeb. Inglismaa kõrgliiga 11 mänguga on tema arvele kogunenud 7 tabamust, neist kaks on olnud hämmastavalt sarnased.

Nii kohtumises Londoni Arsenaliga kui Londoni West Ham Unitediga lõi Salah värava kontrarünnaku pealt, mis tekkis vastaste nurgalöögist. Mõlemad sööstud ühe värava alt teise alla ja värava löömine võtsid aega 13 sekundit. Naljaga pooleks võiks öelda, et sellised olukorrad hakkavad kujunema 25-aastase egiptlase leivanumbriks.

Inglise liigas on suutnud Liverpooli esiründajast sel hooajal enam väravaid lüüa vaid Sergio Agüero ja Harry Kane, mõlema arvel 8 tabamust.