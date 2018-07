VIDEO | 17aastane noormängija lõi Londoni Arsenali eest iluvärava

Singapuris peetud kohtumises Madridi Atleticoga lõi Arsenali eest kauni värava 17aastane Emile Smith Rowe. Triblas end karistusala lähistele ja kõmmutas palli ristnurka. See juhtus mängu 47. minutil. Smith Rowe on Inglismaa U18 koondise mängija.

Mängu normaalaeg lõppes 1:1 viigiga, penaltitega teenis võidu Atletico.

Video: 17-year old Emile Smith-Rowe with a fantastic goal, curling the ball into the top corner to draw Arsenal level with Atletico Madrid at the start of the second-half. [@EmeryTactic] #afc pic.twitter.com/sAF01o4ix3— afcvideo (@afcvideo) July 26, 2018