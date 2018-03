Veel üks tähtjalgpallur on Arsenalist lahkumas

Inglismaa jalgpallikoondislane Jack Wilshere vihjas, et ta võib paari kuu pärast Arsenalist vabaagendina lahkuda.

Wilshere tunnistas, et ta pole oma koduklubiga uue lepingu sõlmimisele sugugi lähemale jõudnud, kirjutab goal.com.

Kuigi Arsenali peatreener Arsene Wenger on Wilshere`i taas algkoosseisu usaldanud, on inglase tuleviku kohal endiselt suur küsimärk. Tema leping saab läbi tänavuse hooajaga.

"Me pole kokkuleppele lähemale jõudnud," tunnistas Wilshere.

Varem on Inglismaa meedias kirjutatud, et Arsenal soovib, et Wilshere jääks, kuid ootab, et inglane lepiks uues lepingus olulise palgakärpega.

Sel hooajal on Arsenalist juba lahkunud teiste seas Alexis Sánchez (siirdus Manchester Unitedisse), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Olivier Giroud (Chelsea), Theo Walcott (Everton) ja Francis Coquelin (Valencia).