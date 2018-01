Veel üks ründeäss lahkus FC Liverpoolist

28-aastane Sturridge sõlmis West Bromwichiga hooaja lõpuni kehtiva laenulepingu. Selle üleminekuakna jooksul Philippe Coutinhost ilma jäänud Liverpool oli ka Sturridge'ist püsivalt ilma jäämas, kuid viimasel hetkel siirdus ründaja ikkagi laenule.

Newcastle United soovis Sturridge'it endale osta, kuid lõpuks valis ründaja West Bronwichi ja hooaja lõpuni kehtiva laenulepingu. Tehing sobis ka Liverpoolile, kuna West Bromwich maksab kinni kogu ründaja 135 000 euro suuruse nädalapalga ja Liverpool teenib tehingust veel 2,5 miljonit eurot.

Sel hooajal on Sturridge pidanud Liverpooli eest ainult 14 mängu ja löönud kolm väravat. Sturridge'i teenetest olid huvitatud teiste seas veel ka Sevilla ning Milano Inter.

"This is a big coup for us and I speak for my staff and my players and say ‘thank you’ to @DanielSturridge for agreeing to assist us in League and Cup."#WBAhttps://t.co/GybzQCvwHs