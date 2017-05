Veel kolm Manchester City mängijat lahkuvad klubist

Manchester City peatreener Pep Guardiola ontegemas klubis suurpuhastust, loobudes vaid mõni päev pärast hooaja lõppu kolme mängija - Jesus Navase, Gael Clichy ja Willy Caballero - teenetest.

31-aastane Hispaania koondise ääreründaja Navas tuli Citysse 2013. aastal Sevillast, mängides Inglismaal kaasa 183 kohtumises. Lõppenud hooajal sai Navas platsile vaid 24 Premier League'i kohtumises, andes kaks väravasöötu. Kogu City aja jooksul lõi ta kokku kaheksa väravat, aidates meeskona 2014. aasta meistriliiga tiitlini ning 2014. ja 2016. aastal liigakarika võiduni.

Prantslasest vasakkaitsja Clichy liitus Cityga 2011. aastal, kuuludes varem Londoni Arsenali ridadesse. Tema saldoks jäi City särgis 138 kohtumist ja 2 väravat, kaks Premier League'i tiitlit ja kaks liigakarikat.

Argentiinlane Caballero oli 2014. aastast alates City varuväravavaht, olles postide vahele pääsenud 22 kohtumises.

Juba varem oli klubist lahkumisest teatanud Pablo Zabaleta, küsimärgi all on veel Yaya Toure ja Bacary Sagna jätkamine. Kõigi kolme lepingud on suvel lõppemas ning uusi kontrahte pole meestega sõlmitud.