Valus löök Kloppile: sakslase abiline asub juhendama Hollandi klubi

Varem ka PSV Eindhovenis ja Portos mänginud hollandlane saabus Liverpooli 2014. aastal, mil ta palgati U16 noortemeeskonna juhendajaks. Viimased hooajad töötas ta aga peatreener Jürgen Kloppi alluvana Liverpooli esindusmeeskonna treenerina.

Klopp tunnistas, et Lijndersi lahkumine on valus löök, sest 34-aastane hollandlane aitas noori mängumehi väga edukalt esinduskoosseisu tuua.

Highly rated coach Pepijn Lijnders has left Liverpool with immediate effect. 👎 https://t.co/WwMNKnjTu8

— This Is Anfield (@thisisanfield) January 2, 2018