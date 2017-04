Vahetusmehed tõid Liverpooli rongi alt välja, Klavanilt täismäng ja kollane kaart

Kogu mängu kolme keskkaitsjaga - Klavan, Matip, Lovren - mänginud Liverpool tõi algkoosseisu kaks üllatusmeest, noored Trent Alexander-Arnoldi ja Ben Woodburni. Mitmete ründavate mängijate vigastuste tõttu oli eestlase tiimi avapoolaeg väga hapu ning kõige tipuks viis Jon Waltersi tabamus Stoke'i ka juhtima.

Teist kolmveerandtundi alustas Jürgen Klopp kohe kahe vahetusega, tuues noorte asemele mängu kergete terviseprobleemidega kimpus olnud Philippe Coutinho ja Roberto Firmino. Tegu oli kuldse käiguga - kaks brasiillast lõid poolaja keskel kahe minutiga kaks väravat ning tõid Liverpoolile magusa 2:1 võidu.

Eesti koondise kapten Klavan tegi kaasa kõik 90 minutit ning sai kirja ka kollase kaardi.

Stoke City - Liverpool

Raul Ojassaar: Liverpooli mehed ruttavad väravavaht Mignolet'd õnnitlema - just tema mitu väga olulist tõrjet tänases mängus võtmerolli mängisid. Teiseks poolajaks sekkunud Coutinho ja Firmino tõid Liverpooli mängu tagasi ning need kolm mängijat võivad omavahel tänased teenitud punktid "ära jagada".

Raul Ojassaar: Lõpuvile! Liverpool saab kohutava avapoolaja järel Stoke'is väga raske 2:1 võidu ning kolm punkti tabelisse!

Raul Ojassaar: Neli lisaminutit on veel Liverpoolil vaja vastu pidada.

Raul Ojassaar: Shaqiri kukub kastis ning kogu staadion nõuab penaltit... kuid kohtunik laseb edasi mängida.

Raul Ojassaar: Mäng on nüüd taas pisut rahunenud, kuid viimased kümme minutit tõotavad tulised tulla. Stoke pole püssi põõsasse kindlasti veel visanud.

Raul Ojassaar: Kohe on teisel pool platsi Stoke'il võimalus, kuid Mignolet tassib jälle!

Raul Ojassaar: Wijnaldum saadab suurepärase pika palli ette ning Firmino saadab selle otse õhust tõeliseks iluväravaks! Liverpool on selle mängu paari minutiga pea peale pööranud!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL JUHIB! 72. Roberto FIRMINO!

Raul Ojassaar: Canilt hea tõste kasti, pall jääb seal pisut peremeheta ning Coutinho põrutab selle võrku! Üks-üks!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL VIIGISTAB! 70. Philippe COUTINHO!

Raul Ojassaar: Liverpooli viimane vahetus: Origi asemele Sturridge.

Raul Ojassaar: Liverpool on initsiatiivi selgelt enda kätte saanud ning ründab mõnuga. Ei saa see viigivärav ka enam kaugele ju jääda...

Raul Ojassaar: Klavan mängib tõeliselt tulega, tehes Shaqiri vastu taas ühe päris konkreetse vea. Seekord eestlane pääseb.

Raul Ojassaar: LATT! Coutinho nurgalöögile saab Lovren pea vastu ning pall lendab latipõrkest üle värava!

Raul Ojassaar: Nüüd Liverpoolilt ka esimene raamilöök - Firmino virutab terava nurga alt peale ning sunnib Granti tõrjetööle. Liverpool on ärkamas.

Raul Ojassaar: Liverpoolilt vahelduseks ka korralik ja mõtestatud rünnak, kuid see lõpeb Origi napi möödalöögiga.

Raul Ojassaar: Mida korraldab nüüd Wijnaldum!? Stoke'i nurgalöögi ajal otsustab ta palli ühtäkki pehmelt oma värava poole suunata, võõrustajad saavadki kambakesi löögile, aga Mignolet' supertõrje hoiab Liverpooli vee peal!

Raul Ojassaar: Klavan pühib jalgadelt Shaqiri ning teenib kohtunikult kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Ehk isegi pisut ootamatult jääb platsile Ragnar Klavan ning jääb platsile kolme keskkaitsjaga formatsioon. Pöidlad pihku, et nüüd teine poolaeg paremini õnnestuks!

Raul Ojassaar: Välja võetakse Trent Alexander-Arnold ja Ben Woodburn, kaks noort. Teine poolaeg läks käima!

Raul Ojassaar: Tundub, et nii Firmino kui Coutinho ongi vahetusest sekkumas.https://twitter.com/JamesPearceEcho/status/850725191244230656

Raul Ojassaar: Liverpoolilt äärmiselt hambutu ja ideetu poolaeg, nagu algkoosseisu avaldamise järel ka peljata võis. Ründesse oleks hädasti pingilt Firminot ja Coutinhot vaja, sest see seltskond, kes seal praegu on, ei ole Stoke'ile ohtlik. Loodetavasti on brasiillassed ikkagi piisavalt terved, et kasvõi 45 minutit vastu pidada.

Raul Ojassaar: Avapoolaeg on lõppenud!

Raul Ojassaar: Enne väravaolukorda nõudis Liverpool väga agaralt penaltit. https://twitter.com/JamesPearceEcho/status/850721137013268481

Raul Ojassaar: Shaqirilt kena läbimurre paremalt äärelt, Walters jooksis kesktsoonis ennast vabaks ning surus palli paarilt meetrilt võrku. Kui keegi avapoolaja järel eduseisu vääris, oli see Stoke. Kolm lisaminutit.

Raul Ojassaar: Stoke läheb 1:0 juhtima - 44. minutil viib Jon Walters kodumeeskonna täpse pealöögiga ette.

Raul Ojassaar: Liverpool teenis vahelduseks nurgalöögi, kuid midagi ohtlikku sellest ei sündinud.

Raul Ojassaar: Klavan jääb Stoke'i nurgalöögiolukorra järel kahe vastase vahele "võileiba" ning saab pisut põrutada, kuid jätkab mängu.

Raul Ojassaar: Liverpool on päris kaitsesse surutud. Stoke on initsiatiivi enda kätte võtnud.

Raul Ojassaar: Seesama austerlane Arnautovic saab taas pealelöögile, kuid sahistab seekord küljevõrku.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/850717437599383554

Raul Ojassaar: Klavanile pannakse Twitteris mõnuga puid alla. https://twitter.com/JOE_co_uk/status/850714752590467072

Raul Ojassaar: Mäng on endiselt küllaltki võrdne, mida oli ka eelnevalt arvata. Firmino, Coutinho, Mane ja Lallana puudumisel ei ole Liverpoolil enam mehi, kes rünnakul vastaseid ette võtaksid ning kaitsemüürist läbi murraksid, nii et üritatakse peamiselt pikemate söötudega.

Raul Ojassaar: Stoke ründab päris ohtlikult ning pall saadetakse mitu korda Liverpooli karistusalasse, kuid kaitsjad eesotsas Klavaniga tulevad olukordadega toime.

Raul Ojassaar: Premier League'is käib praegu kuus mängu korraga ning seni pole löödud mitte ühtegi väravat.

Raul Ojassaar: Esimese kümne minuti järel pole kumbki meeskond otseselt enda mängu peale suruda suutnud. Stoke on olnud pisut aktiivsem.

Raul Ojassaar: Kordus kinnitab suluseisu, aga tuleb tunnistada, et Shaqiri tabamus oli päris kena. Loodetavasti mõjub see Liverpoolile äratuskellana.

Raul Ojassaar: Stoke paneb palli juba kahe minuti järel väravasse, aga Eesti vutisõprade õnneks oli Xherdan Shaqiri suluseisus!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/850709944861171712

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Meeskonnad sammuvad platsile!

Raul Ojassaar: Sellised on tänase mängu koosseisud. Liverpool alustab täna kolme keskkaitsjaga formatsioonis, mis on paljudele teistele meeskondadele eesotsas Chelseaga tänavu Premier League'is edu toonud, kusjuures James Milner on taas poolkaitses, mitte vasakul äärekaitses. Roberto Firmino ja Philippe Coutinho alustavad täna pingilt, sest nende tervis ei ole päris saja protsendi juures ning nende asemel on algrivistuses kaks tiineidžerit - Trent Alexander-Arnold äärel ning Ben Woodburn ründes.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/850694469968166912

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/850694606153027585

Raul Ojassaar: https://twitter.com/stokecity/status/850694739213127681