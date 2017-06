Uus teleleping tõstab Premier League'i mängud laupäeva õhtusse

Inglise kõrgliiga juhatuse esimehele esitati pakkumine tõsta osad mängu laupäeva õhtusse ehk Eesti aja järgi kella 21.45-ks.

Selline moodus oleks hea nii fännidele kui liiga korraldajatele. Mida rohkem on erinevaid kellaaegasid ja päevi mängudeks, seda enam saavad omakorda tagumised klubid rohkem mänge televiisoris ja sellest tulenevalt ka rohkem raha telekompaniidelt. Kõikide mängude arv, mida hooajal üle kantakse, on hetkel 168, kuid arvatavasti tõuseb see üle 200.

Laupäeva õhtu on aga Inglismaal täpselt see periood, kus ka spordivõõrad inimesed võivad sattuda mänge vaatama. Kuid otsus võetakse arvatavasti vastu alles selle aasta lõpus ning hetkel on kõik ainult ennustamine.

"Premier League'il on rohkem fänne kui kunagi varem tänu fantastilisele jalgpallile, mille esindajateks on meeskonnad ja fännide lojaalsus," ütles liiga pressiesindaja.