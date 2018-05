Uskumatus hoos Manchester City püstitas ühe mänguga kolm Premier League'i rekordit

Endale juba mõnda aega tagasi Inglismaa meistritiitli kindlustanud Manchester City jalgpallimeeskond alistas kolmapäeva õhtul 3:1 Brighton & Hove Albioni ja püstitas sellega kolm Premier League'i rekordit.

ManCity on sel hooajal löönud Inglismaa kõgliigas nüüd 105 väravat. Eelmine tippmark kuulus hooajast 2009/10 Londoni Chelseale, kes lõi toona 103 väravat.

City on tänavusel hooajal võitnud 31 kohtumist ka see on Premier League'i rekord. Varasemalt oli tippmargi omanik samuti Chelsea, kuid seda hooajast 2016/17. Londoni klubi võitis eelmisel hooajal 30 matši.

ManCity jagu on nüüd ka punktirekord. Neil on nüüdseks koos 97 silma. Kui nad alistavad pühapäeval Southamptoni, siis saavad nad esimesena kokku ka 100 punkti.

Eelmise rekordi oomanik oli taaskord Chelsea, kes lõpetas 2004/05 hooaja 95 silmaga.

Ühtlasi oli see klubile emotsionaalne õhtu, kuna publikuga jättis hüvasti pikaaegne meeskonna poolkaitsja Yaya Toure.