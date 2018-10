Uskumatu statistika: millele kulus pühapäevases Premier League'i mängus koguni kaheksa minutit?

Statistikud on välja arvutanud, et 90 mänguminutist püsis pall reaalselt mängus vaid 42 minutit ja kaks sekundit - seega kulus üle poole mängust, lausa 48 minutit erinevatele "surnud palli" olukordadele.

Viimati oli pall nii vähe mängus 2013. aastal, kui kohtumises Stoke City ja Aston Villa vahel püsis pall mängus vaid 40 minutit ja 50 sekundit.

Cardiffi ja Burnley kohtumises (Burnley võitis võõrsil 2:1) kulus koguni kaheksa minutit (!) sellele, et oodata, kuidas Cardiffi keskkaitsja Sean Morrison pikki audisisseviskeid ette valmistab. Morrison sai oma audiviskeid proovida koguni 20 korral ning keskmiselt läks tal ühe viske peale 25 sekundit.

The Timesi väitel on rahvusvaheline jalgpallireeglite nõukogu (IFAB) parasjagu kõvasti ajusid ragistamas, kuidas jalgpallis reaalset mänguaega suurendada. Varem on käidud välja mõte 60-minutilisest jalgpallimängust, kus sarnaselt mitmetele teistele sportmängudele aeg iga audi, vea ja värava puhul kinni pannakse, kuid see radikaalne ettepanek ei ole seni piisavalt toetust leidnud.