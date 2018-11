Uskumatu palk: Mesut Özilile pakuti 1,1 miljoni euro suurust nädalatasu

Özil sõlmis eelmisel hooajal teatavasti Arsenaliga uue kolme ja poole aasta pikkuse lepingu, mille eest ta teenib nädalas 400 000 eurot. Soguti kinnitusel pakuti tema kliendile mujalt ka palju ahvatlevamaid tingimusi, kirjutab Sportsmail.

Soguti sõnul sai Özil samal ajal suurepäraseid pakkumisi Aasiast. Agendi sõnul oleks endisest Saksamaa koondise mängijast võinud saada esimene jalgpallur, kes pistab Aasias pallides nädalas taskusse üle miljoni euro.

“Meil oli Aasiast väga suuri pakkumisi. Mõned pakkumised olid päris hullumeelsed,“ tunnistas ta. “Mesuti jaoks ei ole raha aga kõige tähtsam faktor.“

Soguti sõnul on Özil kindlasti suurt raha väärt, kuna tema kliendil on Premier League'i mängijatest kõige suurem fännibaas sotsiaalmeedias. Lisaks müüakse Arsenali jalgpalluritest just tema särke kõige rohkem.