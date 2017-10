Uskumatu, aga tõsi: Chelsea kaotas Inglismaa liiga viimasele!

Seitsme vooru järel nii punktide kui väravate arvult kuival püsinud Crystal Palace asus juhtima 11. minutil prantslase Yohan Cabaye väravast. Õige pea Tiemoue Bakayoko küll viigistas, kuid Wilfred Zaha 45. minuti tabamus tõi kodumeeskonnale ikkagi üllatusvõidu.

Kaotus jättis Chelsea 13 punktiga neljandat kohta jagama, täna Stoke City lausa 7:2 alistanud liidermeeskond Manchester City juhib 22 silmaga.

Tulemused:

Liverpool 0 : 0 Manchester Utd

Burnley 1 : 1 West Ham

Crystal Palace 2 : 1 Chelsea

Manchester City 7 : 2 Stoke City

Swansea 2 : 0 Huddersfield

Tottenham 1 : 0 Bournemouth

IT'S ALL OVER!!!!

[2-1] #CRYCHE pic.twitter.com/i9p7O0HE86

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 14, 2017