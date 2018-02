Unitedi legend Ryan Giggs kritiseeris imelist hooaega tegevat City't

Ryan Giggsi arvates pole inimestel veel õigust lugeda Manchester City't üheks läbi aegade parimaks meeskonnaks Inglismaal.

Giggs, kes Manchester Unitedi ridades võitis lausa 13 Inglise kõrgliiga tiitlit, arvab, et City peab võitma veel palju tiitleid, et olla parim Premier League sats läbi aegade.

"Et võrrelda neid meie, Arsenali või Chelseaga, peavad nad võitma mitmeid tiitleid ja olema järjepidavamad, mitte ainult üks hooaeg," ütles waleslane.

"Kuid kui vaadata, kuidas nad mängivad see hooaeg, ma usun, et nad on võimelised selleks. Nüüd on teiste meeskondade, nagu Unitedi, Liverpooli, Tottenhami ja Chelsea töö olla paremad järgmine hooaeg ja nendega võistleda," lisas Giggs.

City'l on hetkel vaja võtta kuus võitu alles jäänud 11 kohtumisest, et kindlustada Premier league'i võit.