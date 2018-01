ÜLLATUSKAOTUS | Liverpool jäi alla Premier League'i viimasele meeskonnale

Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel pidi üllatuskaotuse vastu võtma Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool, kes jäi võõrsil alla 0:1 Swansea City'le.

Kohtumise ainus värav löödi mängu 40. minutil, kui tabamuse sai kirja Swansea kaitsja Alfie Mawson. Eelnevas olukorras ei suutnud Liverpooli mängijad nurgalöögi järel palli korralikult puhtaks lüüa.

Liverpoolil olid ka omad võimalused ning viiendal üleminutil raksatas Roberto Firmino pealöök posti. Seejärel ei suutnud lähilööki piisavalt hästi ära lahendada Adam Lallana.

Liverpooli keskkaitses mängisid sel korral Virgil van Dijk ja Joel Matip. Van Dijki jaoks oli see esimene Premier League'i kohtumine Liverpooli särgis. Hiljuti haigusega kimpus olnud Klavan jäi sel korral vahetusmängijate pingile.

Turniiritabelis jätkab Liverpool 47 punktiga neljandal kohal. Tabeliliidriks on Manchester City 65 silmaga, teine on Manchester United 53-ga ja kolmas Londoni Chelsea 50-ga. Swansea City on vaatamata võidule 20 silmaga ikkagi viimasel ehk 20. positsioonil.

Enne mängu:

Klavan pidi eelmisel nädalal haiguse tõttu mitu meeskonna trenni vahele jätma, kuid reedesel pressikonverentsil rääkis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, et eestlase seisund on paranenud.

Inglismaa meedia ennustab kohtumise eel, et keskkaitsjatest jooksevad Liverpooli leeris väljakule Virgil van Dijk ja Joel Matip. Sarnaselt Klavanile on tervisega probleeme olnud ka Dejan Lovrenil.

Liverpool hoiab Inglismaa kõrgliigas 47 punktiga praegu neljandat kohta. Swansea City on samal ajal 17 silmaga viimasel ehk 20. kohal.

Swansea City ja Liverpooli kohtumine algab esimese koduväljakul Eesti aja järgi kell 22.00.