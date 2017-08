Üllatus jalgpalliturul: Ronaldo mantlipärija laenati Bayernist Inglismaale

Portugali jalgpallikoondises Cristiano Ronaldo mantlipärijaks peetav Renato Sanches siirdus Müncheni Bayernist laenulepingu alusel Swansea Citysse.

Eelmisel suvel Bayerniga liitunud 20-aastane portugallane pääses mullu Bundesligas platsile 17 mängus, kuid tänavuseks hooajaks Bayerni peatreener Carlo Ancelotti Sanchesile meeskonnas kohta ei leidnud.

Üleminek Swansea`sse on seda üllatavam, et Walesi klubi ei kuulu Inglismaa kõrgliigas sugugi tippmeeskondade hulka. Mullu napilt Premier League`i püsima jäänud ja 15. koha saanud Swansea on hetkel 13. positsioonil, olles kolme vooruga kogunud neli punkti.

Sanchesi aitas Inglismaa kõrgliigasse meelitada Swansea juhendaja Paul Clement, kes töötas veel eelmisel aastal Bayernis Ancelotti abitreenerina. Sky Sportsi andmetel tuleb Walesi klubil portugallase aastase laenulepingu eest Bayernile tasuda kaks miljonit naelsterlingit.