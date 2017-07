Üllatav valik: Klavan avaldas ründaja, kes talle Inglismaal enim probleeme valmistab

Liverpooli meeskonnas juba teist hooaega alustav Eesti koondise kapten Ragnar Klavan on Inglise kõrgliigas pidanud vastu astuma maailma parimatele ründajatele. Nüüd avalikustas 31-aastane kaitsja, kes neist talle kõige rohkem peavalu valmistas.

Kuigi eestlane pidas tuliseid võitlusi maha nii Zlatan Ibrahimovici, Sergio Agüero ja Alexis Sanchezega, siis tema arvates oli raskeimaks vastaseks hoopis Stoke City ründaja Peter Crouch.

"Ta oli piisavalt tugev, kiire ja tehniline. Ma polnud tema vastu kunagi mänginud aga ta oli tõesti positiivne üllatus minu jaoks," ütles Klavan Inglismaa koondislase kohta.

Sipa USA/Vida Press

Ta tunnistas ka seda, et esimene hooaeg Premier League's oli raskem, kui ta oleks varem ettekujutanud. "Mul võttis aega, et aru saada, mis on siin lubatud ja mis mitte. Mul oli mänge, mis olid väga head ning mõned mängud, mis ei olnud nii head," lisas ta.