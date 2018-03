Üllas žest: Klavani klubikaaslane tegi kodumaa haiglale suure annetuse

Liverpooli ründestaar Mohamed Salah sai hiljuti hakkama eriti ülla teoga, annetades Egiptuse haiglale uue meditsiinivarustuse hankimiseks ligi 550 000 eurot.

Twitteris leviva uudise kohaselt - ning seda kinnitab ka spordiajakirjaniku Mootaz Chehade isiklik lehekülg - andis Salah kohalikule haiglale 12 miljonit Egiptuse naela, et nad saaks soetada luuüdi siirdamise aparaat, vahendab Eurosport.

See pole sugugi esimene kord, kui Salah oma raha heategevusse on andnud. Mullu detsembris tegi 25-aastane jalgpallur umbes 30 000 euro suuruse annetuse, aidates jalgu alla saada karjääri lõpetanud Egiptuse veteranpalluritel. Samuti on ta palunud ärimehel Madouh Abbasil teha annetus tema enda kodulinnale Nagrigile seoses sellega, et ta ise Egiptuse sel suvel toimuvale MM-finaalturniirile vedas.

Alles eelmisel laupäeval tuli uudis, et Salah nõustus kinni maksma ühe noore Egiptuse vähihaige ravikulud, kuigi tema vanemad tahtsid vaid korraldada poisi kohtumise oma iidoliga.