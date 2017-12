Ülivõimas Manchester City plaanib juba jaanuaris meeskonda tugevdada

Manchester City koosseis vajab Pep Guardiola sõnul täiustamist. Foto: OLI SCARFF, AFP/Scanpix

Manchester City jalgpallimeeskond on sel hooajal suurepärases hoos. Meistrite liigas jõuti kindlalt play-off'i ning Premier League'is edestatakse liidrina teisel kohal olevat Manchester Unitedit 11 punktiga. Siiski avaldas tiimi peatreener Pep Guardiola, et nad kavatsevad jaanuaris meeskonda tugevdada.