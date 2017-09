Üks tipptreener jälle töötu: Harry Redknapp sai Birminghamist kinga

Inglismaa esiliiga jalgpalliklubi Birmingham City loobus nimeka peatreeneri Harry Redknappi teenetest.

Redknappile sai saatuslikuks kuus järjestikust kaotust erinevate võistlussarjade peale. Varem Tottenhami, West Hami, Queens Park Rangersit ja Portsmouthi juhendanud 70-aastane inglane on meeskonna kukutanud tabelis 23. kohale. Tema viimaseks mänguks Birminghami eesotsas jäi tänane kohtumine Preston North Endiga, mis kaotati 1:3.

"Fännid väärivad paremat ning see motiveerib mind edasi pingutama," ütles Redknapp BBC raadiole vahetult peale mängu ja enne vallandamist. "Ma ei käi tööl sellepärast, et mul on raha vaja, vaid ma naudin igal hommikul kell 5.15 kodust lahkumist. Ma tahaksin olla treener, kes Birminghamiga midagi saavutab."

Klubi ajutiseks peatreeneriks nimetati endine Birminghami poolkaitsja, 43-aastane Lee Carsley.

Redknapp toodi Birminghami etteotsa kolm vooru enne eelmise hooaja lõppu. Huvitaval kombel oli ta nõus need kolm mängu pidama töötasu saamata. Enne teda vallandati sellelt kohalt endine Itaalia tippmängija Gianfranco Zola.