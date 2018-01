Tuttav olukord: Jürgen Klopp on karjääri jooksul mitmest teemantist ilma jäänud. Enamus on tagasi tulnud

Staarmängijate kaotamine võimsamatele ja rahakamatele klubidele pole Liverpooli lootsile Jürgen Kloppile midagi uut. Nagu maailma meedia talle viimastel päevadel meelde on tuletanud, on Philippe Coutinho kombel säravama karjääri jahile läinud teisigi mehi.

Nuri Sahin (Dortmund - Madridi Real)

Türgi poolkaitsja Nuri Sahin võitis Kloppi käe all Dortmundi Borussiaga 2010/2011 hooaja Bundesliga ning lahkus suve hakul Madridi Reali. Seal sai ta kirja aga vaid neli kohtumist, sest langes augustikuus ansamblist välja vigastuse tõttu. Järgnes pooleaastane laenuperiood Liverpoolis ning 2013. aasta alguses oli ta Kloppi ja Dortmundi juures tagasi, aidates meeskonna Meistrite liiga finaali. Tänaseks 29-aastane Türgi koondislane on endiselt Dortmundi hingekirjas.

Nuri Sahin ja Jürgen Klopp Foto: AFP/SCANPIX

Shinji Kagawa (Dortmund - Manchester United)

Jaapani ründav poolkaitsja mängis Kloppi käe all aastatel 2010-2012, sõlmides nelja-aastase lepingu Manchester Unitediga, kus ees ootamas Sir Alex Ferguson isiklikult. Esimesel aastal võitis ta kohe Premier League'i ning kahe hooaja peale kokku sai Inglismaa klubi eest mängida 38 kohtumises ja lüüa 6 väravat. 2014. aastal oli ta Borussias tagasi, et sõlmida leping 2018. aasta suveni.

Shinji Kagawa ja Jürgen Klopp Foto: AP/SCANPIX

Mario Götze (Dortmund - Müncheni Bayern)

Saksamaa koondise üks säravamaid pärleid, samuti ründav poolkaitsja Mario Götze lahkus Müncheni Bayernisse aasta pärast Kagawa üleminekut. Bayern ostis ta Kloppi tiimist välja 37 miljoni euroga. Sel ajal tähistas see summa Saksamaa mängijate kõige kalleimat üleminekut, kuniks Mesut Özili siirdumine Arsenali selle tähise üle lõi (50 miljonit). Klopp avaldas, et Götze lahkumise põhjus peitus mehe soovis mängida endise Barcelona peatreeneri Pep Guardiola käe all.

Kloppi häiris toona Götze ülemineku avalikuks tulemise ajastus, kuna see toimus vaid 36 tundi enne Dortmundi Meistrite liiga finaali Madridi Realiga. Sarnaselt praegusele Coutinho juhtumile tunnistas Klopp toona: "Meil polnud võimalik teda ümber veenda. Ta on Pep Guardiola lemmik."

Kus mängib Mario Götze praegu? Eks ikka Dortmundis, nagu ka kaks eelmist meest. Vägisi hakkab välja joonistuma muster, mis tõotab Coutinho naasmist kunagi Liverpooli...

Jürgen Klopp ja Mario Götze 2013. aasta novembris, kui viimane Bayernis mängis. Foto: REUTERS/SCANPIX

Robert Lewandowski (Dortmund - Müncheni Bayern)

Poolakas, kes kuulsa õllelinna klubiga tegi esimesed mängud 2014. aasta suvel, on seni nimetatud meestest ainus, kes Dortmundi tagasi pole jõudnud. Olles Dortmundiga võitnud kaks Bundesliga tiitlit, suurendas ta Bayerniga oma meistrikarikate saldo tänaseks viieni.

Märgiline on Lewandowski lahkumine aga selles mõttes, et temale asenduse leidmine sai lõpuks Kloppile Borussia juhendajana saatuslikuks. 18,5 miljoni eest tõi ta Torinost Itaalia koondise ründaja Ciro Immobile, kes aga piltlikult öeldes Lewandowski saabastesse ei mahtunud. 2015. aastal lõpetas Dortmund koduse liiga alles seitsmendal kohal ning langes Meistrite liigast välja kaheksandikfinaalis Juventuse vastu.

Jürgen Klopp ja Robert Lewandowski. Foto: REUTERS/SCANPIX

Kuidas on asendusmeestel läinud?

Kui vaadata, kellega Klopp asendas Sahini, Kagawat ja Götzet (vastavalt Ilkay Gündogan, Marco Reus, Henrikh Mkhitaryan), siis Saksamaa tipptreener nendega väga mööda ei pannud. Gündoganist tegi ta viie aastaga ühe Euroopa hinnatuima poolkaitsja, müües ta 2016. aastal 27 miljoni euroga maha Manchester Cityle. Saksamaa koondislase ostuhind (2011. aasal Nürnbergist) oli vaid 5,5 miljonit.

Rahaliselt kasulikuks tehinguks - kuigi ta saavutas oma tippvormi järgmise peatreeneri Thomas Tucheli käe all -, osutus ka Mkhitaryani toomine. 2013. aastal osteti ta Donetski Šahtarist 27,5 miljoni euroga (klubi toonane rekord), maha müüdi 2016. aastal 42 miljoniga Manchester Unitedile.

Äkki polegi Coutinhole asendust vaja?

Coutinho asendajaks soovib Liverpool väidetavalt tuua AS Monaco 22-aastase ründava poolkaitsja Thomas Lemari, kuid Prantsusmaa liigas mängiva kääbusriigi meeskond pole eila sündinud. Esiteks nõuavad nad Lemari eest 150 miljonit eurot (Liverpoolil nüüd ju raha on), teiseks kruvivad nad huvi üles väitega, et mees pole jaanuaris müügiks. Prantsusmaa koondislase vastu tunnevad huvi ka Manchester United ja Londoni Chelsea.

Võimalik, et Lemari ei lähegi Liverpoolil vaja, kui kokkulepitust pool aastat varem suudakse võistkonda tuua 54 miljonit eurot maksma läinud poolkaitsja Naby Keita. Guinea koondislane peaks Inglismaale saabuma hiljemalt 1. juuliks, kuid Liverpoolis loodetakse, et RB Leipzig lubab mehe minema juba sel kuul. Daily Mail kirjutab, et Liverpool on valmis Saksamaa klubile mängija varasemaks loovutamiseks raha juurde maksma.