Türgi meedia: Fenerbache klubi spordidirektor on asunud Liverpooliga läbirääkimistesse Klavani asjus

Türgi väljaande Turkish Football teatel on Fenerbache klubi spordidirektor Damien Comolli asunud läbirääkimistesse Liverpooliga, et arutada Ragnar Klavani ostmist.

Väljaandele lähedal olevate allikate teatel on läbirääkimised jõudnud juba järgmisesse faasi ning üleminek on väga lähedal.

Liverpool Echo teatel on Klavan nõus lahkuma, kuna ta soovib saada rohkem mänguaega. Klavanil on hetkel Liverpooliga lepingut järel veel üks aasta ja soovi korral on võimalik seda veel aasta võrra pikendada.

Fenerbache peatreener Phillip Cocu on huvitatud klubi kaitse tugevdamisest ja lisaks Klavanile tuntakse huvi veel Manchester Unitedi mängija Marcos Rojo ja Stoke City kaitsja Bruno Martins Indi vastu.

Inglise jalgpalli suvise üleminekuakna viimasel päeval tegi Klavani eest pakkumise ka Newcastle United, kuid selle lükkas Klopp tagasi.