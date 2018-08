Türgi ajaleht: Liverpool soovib Klavanit müüa, eestlase ülemineku "süüdlaseks" oleks Jose Mourinho

Ajaleht kirjutab, et Fenerbahce esimeseks eelistuseks oli olnud Manchester Unitedi kaitsja Marcos Rojo, ent kuna Unitedi peatreener Jose Mourinho oli sellele üleminekule käe ette pannud, on türklased keskendumas nüüd Klavani diilile. Seega olevat Klavani võimalikus Türki kolimises "süüdi" just Mourinho.

Kõnelused kahe klubi vahel on väidetavalt kestnud juba kaks nädalat, ent seni pole Klavani üleminekusumma osas kokkuleppele veel jõutud. Fenerbahce peab sealjuures rahaga väga ettevaatlikult ümber käima, sest vastasel korral ollakse lähedal UEFA finantsiliste Ausa Mängu reeglite rikkumisele.

Türgis sulgub üleminekuaken augusti lõpuga, mistõttu on kahel klubil kokkuleppele jõudmiseks aega veel kaks nädalat.

Tänase Fotospori esikaanel särab sealjuures lakooniline sõnum "Rojo - keeruline; Klavan - kindel":