Tule alla sattunud Jürgen Klopp: olen Liverpoolis veel aastaid

Jürgen Klopp. Foto: Frank Augstein, AP

FC Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp lubas, et ta juhendab meeskonda veel mitu head aastat. Klopp on sattunud viimasel ajal tule alla, kuna Liverpool ei ole suutnud näidata soovitud esitusi. Eelkõige on olnud probleeme kaitsemänguga.