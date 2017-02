Tšiili jalgpallifännid korraldavad 1. märtsil pealinnas Santiagos toetusmarsi, et veenda Alexis Sanchezit Arsenalist lahkuma.

Üritusele on ennast kirja pannud juba üle 5000 inimese. Fännide pöördumises seisab, et tšiillased on väsinud vaatamast, kuidas Sanchez peab üksinda oma meeskonda edasi viima.

"Me ei taha, et ta läheks Madridi Reali või tagasi Barcelonasse, meid ei huvita üldse, kus ta mängib, kuid me tahame lihtsalt, et koos temaga võitleks tulemuste eest veel kümme mängijat. Ta ei vääri seda, et olla üksinda," seisab toetusmarsi Facebooki lehel.

Sanchezi võimaliku klubivahetuse üle on spekuleeritud juba mõnda aega, kuid need jutud said hoogu juurde pärast Arsenali piinlikku 1:5 allajäämist Müncheni Bayernile. Tšiillase leping Arsenaliga saab läbi 2016/17 hooaja järel.

28-aastane Sanchez on pidanud rahvuskoondises 106 mängu, löönud 36 väravat ning aidanud Tšiilil võita Copa América nii 2015. kui 2016. aastal.