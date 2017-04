Treeningul kokku kukkunud endine Inglismaa koondise mängija suri

44-aastase mehe surma põhjustas südamerike, vahendab klubi sotsiaalmeedias.

Ehiogu pidas aastatel 1996-2002 Inglismaa koondise eest neli kohtumist. Premier league´is oli tema koduklubiks pikka aega Aston Villa (1991-2000). Tottenham Hotspuri duubelmeeskonda juhendas Ehiogu alates 2014. aastast.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 21, 2017