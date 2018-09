Treeneritöö pole meelakkumine: Frank Lampard saadeti kaotusmängus tribüünile

Derby jaoks võttis kohtumine halva pöörde teise poolaja alguses, kui Tom Lawrence sai Richie Towelli vastu tehtud jõhkra vea eest punase kaardi. Kulus kuus minutit ja Rotherham asus Ryan Manningu realiseeritud penaltist juhtima.

Seejärel keesid Lampardi tunded üle ja ta saadeti neljanda kohtunikuga õiendamise eest tribüünile istuma.

Hooaega suurte lootustega alustanud Derby sai juba kolmanda kaotuse ning on nüüd 12 punktiga seitsmendal kohal. Esiliiga liider on Leeds United 15 punktiga, kellest punkti kaugusel on Brentford, Bristol City ja Middlesbrough .