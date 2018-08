Tottenhami tähtmängijat ähvardab kehva tulemuse puhul pikk ajateenistus

Son lõi 1:0 võidumängus Kõrgõzstani üle kohtumise ainsa värava, millega tagas koondisele edasipääsu Aasia mängude kaheksandikfinaali.

Aasia mängud on Soni jaoks kujunenud ülioluliseks. Nimelt peavad Lõuna-Koreas kõik mehed enne 27 aastaseks saamist läbima 21-kuulise ajateenistuse. Ainsad erandid tehakse sportlastele, kes võidavad kulla Aasia mängudel või medali olümpimängudelt.

Son, kes tänavu juulis sai 26, on oma karjääri tippvormis ja temast on saanud üks Tottenham Hotspuri põhimängijaid. Lõppenud hooajal lõi ääreründaja Inglismaa klubi eest 12 väravat ja andis kuus resultatiivset söötu. Tottenham loodab, et Soni ja kogu Lõuna-Korea jaoks mööduvad Aasia meistrivõistlused edukalt, muidu ollakse sunnitud mehe teenetest 21 kuuks loobuma.

Lõuna-Korea kohtub kaheksandikfinaalis tugeva Iraani koondisega, kes jäi suvisel jalgpalli MM-il Hispaania ja Portugali järel napilt alagrupis kolmandaks.

Lõuna-Korea on Aasia mängude valitsev meister, kuid toona Heung-min Son võistkonda ei kuulunud.