Tottenhami tähtmängija karjäär on vigastuse tõttu läbi?

Tottenham Hotspursi legend Ricky Villa rääkis meediale, et klubi kardab, et meeskonna ründaja Erik Lamela ei naasegi peale vigastust enam kunagi jalgpalli mängima.

Lamela on olnud kimpus puusavigastusega ja käis aprillis ka probleemiga operatsioonil. Viimaste uudiste kohaselt peaks ta olema mänguvormis juba novembris, kuid nüüd on Villa ütlused pannud muretsema Spursi fännid.

"Neil on kartus, et ta ei mängigi enam kunagi. Inglismaal nad muretsevad tema pärast, kuid tänapäeva meditsiini arvestades loodavad, et ta tuleb tagasi," ütles endine mängija.