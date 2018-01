Tottenhami peatreener lükkas Realiga liitumise kuulujutud ümber

Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi peatreener Mauricio Pochettino pidi homse Manchester Unitediga mängu pressikonverentsil vastama ka küsimusele, kas ta kavatseb juba lähiajal siirduga Madridi Reali juhendajaks.

Kuna Reali bossi Zinedine Zidane`i tool on ebaõnnestunud hooaja tõttu kõvasti kõikuma löönud, seostatakse edukat Pochettinot üleminekuga Madridi tippklubisse, kirjutab Football London.

45-aastane argentiinlane lükkas täna need kuuldused selgesõnaliselt ümber. "Ma arvan, et me peame olema keskendunud eelseisvale mängule. Mina olen keskendunud Tottenhamile. Tunnen end siin õnnelikuna ning mul on veel leping kolmeks aastaks. See on kõik," teatas Pochettino ajakirjanikele.

Endine Argentina koondise keskkaitsja on varem Hispaania kõrgliigas edukalt juhendanud Espanyoli meeskonda ning seda aastatel 2009–2012.

Mullu Premier Legue`is teise koha saavutanud Tottenham on hetkel viiendal real ning kaotab teist positsiooni hoidvale Manchester Unitedile kaheksa punktiga.