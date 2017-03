Hispaania meedia teatel kohtus Inglismaa kõrgliigaklubi Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino salaja FC Barcelona jalgpalliklubi presidendi Josep Maria Bartomeuga.

Kohtumine leidis aset Barcelona ühes restoranis, kirjutab Kataloonia ajaleht Sport. Väljaanne nimetab kokkusaamist "väga huvitavaks", sest see toimus hetkel, mil Barcelona otsib uut peatreenerit.

45-aastast Pochettinot hakati Hispaania valitseva meistriga seostama kohe pärast seda, kui Barcelona praegune juhendaja Luis Enrique teatas, et astub hooaja lõpus ametist tagasi.

Pochettinol, kes esindas mängijakarjääri jooksul ka FC Barcelona linnarivaali Espanyoli, on Tottenhamiga leping kuni 2010/21 hooaja lõpuni. Argentiinlane on siiani korduvalt mõista andnud, et on end Inglismaal hästi sisse seadnud ja naudib tööd Tottehami peatreenerina.

Lisaks Pochettinole on Barcelona peatreeneri ametiga kõige enam seostatud Enrique abitreenerit Juan Carlos Unzue´d ja Athletic Bilbao juhendajat Ernesto Valverdet.