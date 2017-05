Tottenhami boss nõelas Contele vastates Wengerit

Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi peatreener Mauricio Pochettino ei jätnud võimalust kasutamata, et Arsenali juhendaja Arsene Wengeri aadressil väike torge teha.

Eile õhtul West Bromwichi alistamisega Inglismaa meistritiitli võidu kindlustanud Chelsea boss Antonio Conte teatas triumfi järel, et tänavu oleks pidanud hea võimaluse ära kasutama hoopis Tottenham, sest Pochettino on oma klubi juhendanud kauem kui tema Chelseat.

Pochettino vastas itaallase kommentaari peale: "Ma ei tea, kas see on eelis (et olen kauem ametis olnud). Siis võib öelda, et eelis on Arsene Wengeril, kes peaks igal aastal tiitli võitma."

Tottenhami boss lisas, et oma debüüthooajal meistritiitli võiduni jõudnud Conte saavutus on igati märkimisväärne. "Tõsi on see, et kui sind palgatakse Chelsea juhendajaks, oled sa kohe suure pinge all ja sinult nõutakse võitu. Ma austan Contet ja ta meeldib mulle treenerina väga."