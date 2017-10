Tottenham võib laupäeval purustada Premier League'i publikurekordi

Tottenham Hotspur purustab suure tõenäosusega sel laupäeval Inglise Premier League'i publikurekordi, kui Wembley staadionil kohtutakse Bournemouthiga.

Senine rekord on 2007. aasta märtsis Old Traffordil toimunud Manchester Unitedi ja Blackburni kohtumine, mille United 4:1 võitis ja mida jälgis kohapealt 76 098 silmapaari.

Daily Mail kirjutab, et 158 Wembley staadioni sektorist on laupäevaks peaaegu kõik välja müüdud. Vaid viies sektoris on saada veel üksikuid pileteid. Ikooniline areen, kus ka Eesti koondis kahel korral mänginud on, mahutab 90 000 pealtvaatajat.

Kuigi kohaliku kõrgliiga rekordi lõhna on juba tunda, siis Tottenhami enda tippmark ilmselt siiski ohus ei ole. Eelmise hooaja Meistrite liiga kohtumine Hotspuri ja Leverkuseni Bayeri vahel meelitas kohale 85 512 silmapaari.

Tänavu augustis vaatas Tottenhami ja Chelsea heitlust 73 587 pealtvaatajat.

Pealtvaatajatel soovitatakse mõistagi Eesti aja järgi kell 17 algavaks mänguks varakult kohale tulla.

Tottenham hoiab liigatabelis Manchester City (19) ja Manchester Unitedi (19) järel 14 punktiga kolmandat kohta, Bournemouth on nelja punktiga 19. ehk eelviimane.