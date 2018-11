Tottenham võib jaanuaris ründajast ilma jääda

Detsembri lõpus Athleticu presidendi ametist taanduv Jose Urrutia teatas valimisvõitluse käigus, et uus klubijuht peab esimese sammuna tooma meeskonda tagasi klubi legendi, 33-aastase Llorente, kirjutab The Independent.

Llorente leping Tottenhamiga saab läbi järgmisel suvel. Kuna Harry Kane on jätkuvalt suurepärases vormis, tuleb hispaanlasel Hotspuris leppida vahetusmehe rolliga. Llorente arvel on 18 liigamänguga vaid üks värav.

Ründaja tunnistas ka ise pärast Tottenhami üleeilset 2:1 võitu PSV üle, et tahaks uuesti Hispaania meistriliigas mängida.

"Olen kodust pikki aastaid eemal olnud. Läheksin meeleldi La Ligasse tagasi," sõnas Llorente, kes lõi aastatel 2005-2013 Athleticu eest 333 mänguga kokku 118 väravat.

The Independenti andmetel on üsna kindel, et Atletic üritab Llorente meeskonda tagasi meelitada juba 2018. aasta jaanuarikuus. Bilbao klubi on tänavu väravate löömisega tõsises hädas ning on koduliigas alles 17. kohal.