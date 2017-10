Tottenham pani Harry Kane`ile soolase hinnalipiku

Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi on valmis oma tähtründaja Harry Kane`i loovutama alles siis, kui mõni meeskond laob lauale vähemalt 200 miljonit naelsterlingit (225 miljonit eurot).

24-aastane Kane lõi eelmisel kuul kõigi sarjade peale kokku lausa 11 väravat ning Hispaania meedia andmetel tunneb inglase palkamise vastu suurt huvi Madridi Real. Väidetavalt on Real valmis Kane`i ostmiseks müüma nii Gareth Bale`i, Karim Benzema kui Luka Modrici.

Inglismaa ajaleht The Times kirjutab, et kuigi Tottenhami juhatuse esimees Daniel Levy tahab Kane`i iga hinna eest Londonisse jätta, on ta ründetähele ka hinnalipiku suuruse määranud. Kane`i hinnaks olevat vähemalt 200 miljonit naela.

Kane liitus Tottenhami noorteakadeemiaga 11 aasta vanuselt ning on tänaseks oma kasvatajaklubi eest löönud 120 liigamänguga kokku 84 väravat. Inglismaa koondises on ründetähe arvel 23 mängu ja 12 väravat.