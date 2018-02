Tottenham ostab Fulhami imelapse

Tottenham Hotspuri jalgpallimeeskond on väidetavalt jõudnud kokkuleppele esiliigas mängiva Fulhamiga - kuhu kuulub ka eestlane Mattias Käit - noore vasakkaitsja Ryan Sessegnoni ostmises.

17-aastane Sessegnon on löönud tänavu 32 mänguga kokku koguni 12 väravat.

Varem Fulhamis mänginud jalgpallieksperdi Leroy Roseniori andmetel siirdub Inglismaa noortekoondislane juba suvel Tottenhami. "Ma arvan, et leping on juba sõlmitud. Tottenhami poolne huvi on olnud väga suur," teatas Rosenior Totally Football Show`s.

19-aastane Käit mängib hetkel laenulepingu alusel Šotimaal Ross County eest.