Tottenham lõpetas halva seeria Stoke'i puuri täis tagumisega, Burnley jätkab ilusat minekut

Inglismaa jalgpalli Premier League'is sai laupäeva õhtupoolikul suure võidu kirja Tottenham Hotspur, kes alistas Wembley staadionil Stoke City koguni 5:1.

Viimasest neljast liigamängust vaid kaks viigipunkti kirja saanud Spurs lõpetas nukra seeria stiilselt: kaks väravat sai kirja Harry Kane, ühe lisasid Heung-min Son ja Christian Eriksen. Kaks väravat kirjutati Stoke'i kaitsja Ryan Shawcrossi arvele - ühe lõi ta esmalt oma väravasse, teise mängu lõpus Tottenhami võrku.

Hea hooga jätkab ka Burnley, kes võttis 1:0 võidu Watfordi üle ning on 16 vooruga kogunud 28 punkti - sama palju on kirjas nii Tottenhamil kui ka Arsenalil, kuid Arsenalil on selle vooru kohtumine veel ees.

Napilt jäi võidust ilma tabeli viimane meeskond Crystal Palace, kellel oli mängus Bournemouthiga võimalik lisaminutitel kasutada penalti - ent Christian Benteke soorituse suutis Artur Boruc tõrjuda.

Kõik laupäevased mängud:

West Ham - Chelsea 1:0

6. Marko Arnautović

Burnley - Watford 1:0

45. Scott Arfield

Eemaldamine: 39. Marvin Zeegelaar (Watford)

Crystal Palace - Bournemouth 2:2

41. pen. Luka Milivojević, 44. Yohan Cabaye - 10., 45+3. Jermain Defoe

Realiseerimata penalti: 90+4. Christian Benteke

Huddersfield - Brighton 2:0

12., 43. Steve Mounie

Swansea - West Brom 1:0

81. Wilfried Bony

Tottenham - Stoke 5:1

21. ov. Ryan Shawcross, 53. Heung-min Son, 54., 65. Harry Kane, 74. Christian Eriksen - 80. Ryan Shawcross

19.30 Newcastle - Leicester

Tabeliseis: